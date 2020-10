Tigre mejora su situación epidemiológica frente al coronavirus

“Cada día que pasa en Tigre hay más casos de pacientes recuperados que infectados y de acuerdo a eso, el R0 viene en descenso, lo que indica que podremos tener un mejor control de la pandemia. Este es un hito muy importante que se logró con la colaboración de toda la comunidad, por eso es un momento clave para no bajar los brazos y seguir cuidándonos más que nunca, aplicando las medidas sanitarias correspondientes”, señaló el intendente de Tigre, Julio Zamora.

