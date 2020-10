San Fernando trabaja en diagnóstico y prevención del cáncer de mama

En tanto, Celeste agregó: “Vine a controlarme porque durante la cuarentena no pude y creo que es algo que todas las mujeres tienen que hacer porque la prevención salva vidas. Las médicas me atendieron muy bien y agradezco la predisposición y el seguimiento que realizan”.

La coordinadora de Ginecología del Municipio, Andrea Bertolo, explicó: “En el marco del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama estamos instando a las pacientes a retornar sus controles preventivos. Estas acciones son muy importantes porque vemos que el cáncer de mama no se controló durante la cuarentena y en muchos casos encontramos tumores más grandes. Los controles son esenciales entre los 50 y 70 años y una demora puede dificultar la oportunidad de prevenir. En general, si el tratamiento se realiza en forma precoz funciona en el 90 por ciento de los casos”.