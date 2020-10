San Isidro lanzó una campaña para prevenir el dengue

Como no existen vacunas para esta enfermedad, la principal medida de prevención es evitar la formación de criaderos de mosquitos.

La temporada de mayor índice de contagio de dengue se extiende entre diciembre y marzo, siempre y cuando la temperatura no continúe en niveles elevados durante los meses posteriores. Por lo que se estima que estos operativos se extenderán hasta mediados de abril. Otro de los aspectos que aborda el Municipio es la concientización en cuanto a descacharrizar viviendas para que se elimine todo elemento que acumule agua, teniendo en cuenta que es el ambiente predilecto del mosquito transmisor del virus del dengue.

Mientras sigue la lucha contra el coronavirus, en San Isidro no quieren descuidar otra preocupación de la situación sanitaria del país, el dengue. Por eso, el Municipio lanzó una campaña para prevenir la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti con operativos nocturnos de fumigación en todas las localidades del distrito.