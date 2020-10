San Isidro se suma al Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama

Los anticonceptivos aumentan el riesgo de cáncer de mama. No, pero siempre recetados por un profesional médico.

¿Debería seguir una dieta alcalina para controlar el cáncer? No.

¿Lácteos y azúcar aumentan el riesgo de cáncer de mama o empeoran la evolución? No.

¿Puedo amamantar si tengo cáncer de mama? No.

No es real que un golpe en la mama aumenta el riesgo de cáncer de mama.

No es real que las prótesis aumentan el riesgo de cáncer de mama.

No es real que el tamaño de la mama influye en la predisposición de cáncer.

Son medidas de prevención, mantener hábitos saludables; realizar actividad física, realizar mamografía a partir de los 40 años o antes si existen antecedentes familiares; realizarse ecografía mamaria; resonancia magnética mamaria; y tener en cuenta que el autoexamen mamario no es suficiente, hay que concurrir al médico.

Los principales factores de riesgo son, ser mayor de 50 años; antecedentes personales de cáncer de mama o enfermedad benigna -no cancerosa de mama; antecedentes familiares de cáncer de mama; tratamiento con radioterapia dirigida a la mama o el pecho; tratamientos con hormonas como el estrógeno; menstruación a edad temprana; edad avanzada en el momento del primer embarazo o nunca haber tenido hijos; sobrepeso, obesidad, sedentarismo, tabaquismo y alcohol en exceso.

El Hospital Central de San Isidro y el Hospital de Boulogne cuentan con un plantel de enfermeros oncológicos, un sector de psicooncología que apoya emocionalmente a pacientes y familiares, talleres de relajación, pilates y yoga. “Todo esto porque entendemos que somos cuerpo, alma y espíritu, y si no estamos en armonía no podemos vencer nada. Les brindamos la mejor medicina, humanidad y el mayor compromiso científico”, concluyó la médica.