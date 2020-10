No paran los casos de violencia de genero. Cada día los hechos son más aberrantes, como el que sucedió hoy en la calle Carlos Echagüe y Del Arca, en San Martín, cuando Diego Adamo apuñaló en el abdomen a su ex novia.

El hecho ocurrió esta madrugada, antes de las 2 de la madrugada en José León Suárez. Diego Adamo atacó en la calle a su ex novia y la apuñaló en el abdomen, luego se dio a la fuga, pero fue capturado esta mañana. La victima está grave.

Intentó matar a su ex pareja a cuchillazos: La chica está grave