“Acá no hay odio, ni rencores, solo ganas de poner de pie a la Argentina de una vez y para siempre”, dijo el presidente Fernández

“Sepan todos que nacimos del amor de Perón y Evita; vivimos el amor de Néstor y de Cristina; sentimos sólo amor por nuestro pueblo. Acá no hay odio, ni rencores. Acá lo que hay es ganas de poner de pie a la Argentina de una vez y para siempre”, concluyó el mandatario.

“Estoy convencido que la sociedad que tiene un discurso único, no es una buena sociedad vamos a construir esa sociedad en la diversidad y vamos a darle a todos el derecho a que les cabe”, afirmó.

“Ahí la historia cambió para siempre, desde entonces todos entendieron que había una Argentina invisible que muchos creían que no existía y que de repente asomó para llamar la atención y decir aquí estamos millones de argentinos y argentinas que queremos un lugar en esta patria”, remarcó.

