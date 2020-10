El intendente Nardini visitó la obra de la calle Payró

El Municipio trabaja sobre Payró entre Soldado Ex Combatiente de Malvinas y Cerrito. Luego se hará Olazábal entre Payró y Ramos Mejía. Todo con cordón cuneta.

El jefe comunal dijo: “Seguimos con los pavimentos en un año que no es electoral, en medio de la pandemia, sin prisa pero sin pausa, con los objetivos claros de querer seguir avanzando. Esta es la primera etapa de la calle Payró que conectará tres cuadras en forma de T. Luego haremos la continuación. Es una obra que se hace completamente con recursos municipales, el personal, la mano de obra, el material que es parte de nuestra planta de hormigón, para achicar gastos y hacer más metros. Es un beneficio colectivo para muchos vecinos de Malvinas Argentinas que aún esperan el pavimento”.