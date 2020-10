Juan Andreotti firmó un convenio para restaurar el histórico Palacio Otamendi

Por último, Pedro agregó: “Hace 76 años que vivo en la esquina de Belgrano y Sarmiento y lo vengo esperando por mucho tiempo, estuve casi en todos los cambios del Palacio Otamendi. Esperemos que empiece la obra y que podamos verlo en todo su esplendor. Me quedo contento por mis hijos y mis nietos que también los van a poder disfrutar”.

El intendente de San Fernando rubricó el acuerdo con el presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Martín Cosentino, y su vicepresidente Juan Debandi, donde se otorga al Municipio la custodia provisoria del ex Instituto Estela Matilde de Otamendi para su restauración. “Hoy es un día de mucha alegría para todos, el Palacio Otamendi es un lugar muy importante que vamos a recuperar para desarrollar proyectos educativos y culturales para toda nuestra ciudad”, dijo el jefe comunal.