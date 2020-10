En Garín, Sujarchuk y Cuattromo inauguraron una cabina móvil con dos cajeros automáticos del Banco Provincia

Por su parte, Cuattromo aseguró: “Estamos ampliando nuestra presencia en zonas con alta demanda de servicios bancarios. Acercar un cajero para que las personas no tengan que trasladarse grandes distancias es nuestra manera de ayudar a cuidarnos entre todas y todos. Quiero remarcar el trabajo coordinado con las intendentas y los intendentes de los diferentes municipios, donde ya hemos instalado 18 cabinas en línea con lo que nos pide el gobernador Axel Kicillof, que es estar cerca de las y los bonaerenses”.

“Esta cabina móvil viene a completar el desarrollo del casco comercial de Garín que hemos ampliado con las obras realizadas en la zona de Fructuoso Díaz. A la sucursal del Banco Provincia frente a la Plaza Belgrano se suman estos cajeros que cumplen todos los requisitos para que sean utilizados por personas con movilidad reducida en un lugar donde también hemos invertido en seguridad con la construcción del nuevo subcomando policial, la nueva iluminación y la instalación de cámaras. Así estamos saldando una demanda permanente de nuestra gente, porque con estos cajeros no sólo se facilita la extracción de dinero sino también la realización de todo tipo de trámites bancarios. Hoy el Banco Provincia volvió a ser la entidad financiera pública que piensa en facilitarle la vida a sus clientes y a los bonaerenses en general”, expresó el jefe comunal.