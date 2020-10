Julio Zamora acompañó el 150 aniversario de la Escuela Primaria 3 de Tigre

En tanto, la directora de la institución, Fabiola Sánchez, afirmó: “Este año marcó un cambio radical en la vida de todos, y el Municipio nos acompañó con distintos trabajos en la infraestructura de la escuela. Hace muchos años que un edificio de una escuela pública no se pone en valor de este modo. Además, esto significa poner también en valor la educación pública de niños y niñas que vienen a esta institución”.

“Esta es una de las escuelas más antiguas de Tigre y estamos orgullosos de participar en este particular aniversario con la necesidad de repensar la escuela pública en tiempos de pandemia, cómo transitamos este momento y cómo vamos a salir de esta anormalidad para comenzar una nueva etapa donde la educación tenga que estar en el centro de las preocupaciones de nuestra sociedad”, destacó Zamora.