Jorge Macri agradeció el trabajo y compromiso del personal de salud municipal

La labor de los enfermeros logró mantener el sistema de salud a plena capacidad durante toda la pandemia. Por eso, el intendente Jorge Macri se reunió con los empleados y reconoció su esfuerzo. “Su tarea es agotadora y angustiante, y queremos agradecerles por no haber aflojado a pesar de las dificultades. Con su dedicación, están haciendo posible lo que parecía imposible. No podríamos haber llegado hasta acá sin ustedes, gracias por ser un ejemplo de perseverancia”, dijo.

