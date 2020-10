Vila y Descalzo encabezaron la jornada de cierre del congreso pedagógico virtual “Desafíos de la educación pospandemia”

A lo largo de cinco jornadas, más de 500 vecinos y vecinas asistieron a este congreso virtual, que contó con la participación de distintas autoridades reconocidas dentro de la comunidad educativa, como el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta; el ex Ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni; y la subsecretaria de Educación de la provincia de Buenos Aires, Claudia Bracchi, entre otros.

This site is protected by wp-copyrightpro.com