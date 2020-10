San Fernando avanza con trabajos de pintura vial en las principales avenidas

Estos trabajos son algunos de los tantos que el Municipio retomó no sólo para el tránsito y la seguridad, sino también para embellecer el distrito. En ese sentido el funcionario concluyó: “Tuvimos un parate en el trabajo durante el pico de la pandemia, cuando no se podía trabajar, estando solamente aprobadas tareas específicas de Obras Públicas, pero en cuanto se rehabilitó, volvimos nuevamente a retomar todos los trabajos, porque por la seguridad vehicular es fundamental tener todas las calles bien demarcadas”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com