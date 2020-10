El Municipio clausuró y secuestró maquinaria de una fábrica de muebles en Las Tunas

A mediados de julio de este año, el Municipio procedió a la clausura de la empresa por tener los extintores con carga vencida; diversas deficiencias eléctricas; y acumulación de recortes de madera con riesgo de incendio y propagación hacia las viviendas linderas. A su vez, en dicho operativo se constató que los empleados no contaban con los elementos de protección adecuados; además de la ausencia de protocolos de acción para prevención del coronavirus.

“Los vecinos han denunciado y reclamado reiteradas veces la situación de este predio. Los dueños desoyeron las infracciones y sucesivas clausuras. Hoy procedimos a la limpieza y el secuestro de varios elementos, para terminar con esta actividad que se estaba realizando de manera irregular y que presenta numerosos riesgos para la comunidad”, señaló la subsecretaría de Control Urbano, María Eugenia Ferrari, quien además aclaró: “Procuramos por todos los medios que se regularice la situación, para poder preservar los puestos de trabajo, pero no lo hicieron. Nosotros tenemos la responsabilidad de proteger a los vecinos y ordenar la situación para minimizar cualquier posibilidad de riesgo; no podemos seguir permitiendo esa indiferencia constante a la normativa municipal”.

El Municipio de Tigre clausuró nuevamente una fábrica de muebles en el barrio Las Tunas de General Pacheco que no contaba con la habilitación correspondiente. Luego de reiterados incumplimientos y violación de infracciones, personal de la Secretaría de Protección Ciudadana llevó adelante un nuevo operativo en el galpón ubicado en avenida de los Constituyentes. La firma no contaba con el permiso municipal para desarrollar la actividad y presentaba irregularidades en materia de infraestructura, seguridad e higiene.

