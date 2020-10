Jofré contra Trotta: “Dejaste a los pibes sin clases, viniste a hacer política rodeado de docentes, y ahora estás aislado por COVID”

“Siete meses sin clases porque, según el ministro de Educación, entre otras cosas, tenían que armar los protocolos para no poner en riesgo a la comunidad educativa”, insistió el edil, indagando por la presencia del funcionario nacional en una recorrida con concejales del Frente de Todos en el barrio Ejército de los Andes, a la cual no se le cursó invitación al intendente municipal, Diego Valenzuela.

“Nicolas Trotta, dejaste a los pibes siete meses sin clases para cuidar a la comunidad educativa pero hoy viniste a mi distrito a hacer política, sin respetar ningún protocolo. Estuviste rodeado de dirigentes y docentes, y ahora estás aislado por COVID. No hay remate. Solo hechos”, exclamó en Twitter el legislador.