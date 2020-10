El gobierno nacional se reunió con intendentes para impulsar la modernización de los municipios

“Si esto no es el ‘viva.

Tras la reunión, L Boto afirmó que la firma del convenio “es un avance enorme y una revolución para la administración pública municipal, porque permite pasar del papel al expediente digital, y así sumar transparencia y rapidez”. “Nos hemos propuestos que desde el primero de enero no haya un solo expediente en papel en el municipio de Luján y este convenio más el asesoramiento que venimos recibiendo es crítico para lograr este objetivo”, agregó.