Ghi participó de una nueva jornada de testeo para posibles donantes de plasma en Morón

“Es un ratito de la vida de una persona que le toco cursar esta enfermedad, pero que impacta tan gravitantemente en la salud de otros, con la utilización de este plasma”, señaló Ghi. Y rescató la aceptación de la cuarentena: “En términos abrumadoramente mayoritarios, se entendieron los motivos y las razones de la cuarentena que se realizó. Y que no fue en vano”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com