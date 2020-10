Espacio de Pensamiento Alfonsinista se pronunció a favor del impuesto a la riqueza

“Si esto no es el ‘viva.

El comunicado lleva como título una frase del ex presidente Raúl Alfonsín: “Serán quienes más tengan los que tengan que pagar más para resolver la crisis”. Plantea luego el acuerdo del espacio “con la necesidad de pedirle a los que más tienen un esfuerzo en este momento, tal como se expresa en el espíritu del proyecto conocido como impuesto a las grandes fortunas”. “Mientras el país, como buena parte del mundo, sufre los problemas sociales y económicos producto de la pandemia de coronavirus, sólo es posible que sean los sectores con más capacidad contributiva, los que hagan un esfuerzo para darle al Estado más instrumentos, que le permitan seguir enfrentando la pandemia con la compra y elaboración de equipamiento médico, y a la vez, propulse medidas de recuperación económicas”, agrega.