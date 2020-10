Suspensión de una sesión, internas en el Frente de Todos y discusión por la paridad en Tigre

En el gobierno tigrense respaldan la asunción de la referente del Movimiento Evita, señala también el diario La Nación, medio en el que también indicaron que fuentes municipales aseguraron que si no asumiera Milca Sosa “se rompería la paridad de género, porque quedarían 13 hombres y 11 mujeres en el recinto de 24 bancas”.

“Un grupo del Frente de Todos quiere al hombre, y otro a la mujer. Unos se valen del corrimiento de lista, y los otros de la de paridad de género. Lo tendrían que resolver ellos, pero me plantean a mí la resolución del conflicto”, agregó, quien sostuvo que consultó a la Asesoría General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y le respondieron que se debe aplicar el corrimiento de lista, lo que le daría la banca al representante de La Cámpora. “En los 6 casos que hubo de reemplazos de diputados en la provincia de Buenos Aires, se hizo por corrimiento de lista”, añadió.

“Vinieron manifestantes de un lado y del otro, metiéndose dentro del Concejo. Normalmente no habría problemas en que haya público, pero hoy no podemos. Se va a hacer el viernes. Hoy estaban previstas las licencias, pero el viernes se hará todo junto, licencias y asunciones de concejales suplentes”, explicó Cernadas al diario La Nación.

Cabe señalar que la Ley de Paridad que rige en la provincia de Buenos Aires no regula los reemplazos, por lo que estas situaciones vienen definiéndose con acuerdos políticos internos. Prueba de ello es que en la truncada sesión se iba a aprobar la licencia de la concejal Gladys Pollan, quien será parte del equipo de gobierno del intendente Julio Zamora, y su reemplazo será Carlos Flenner.