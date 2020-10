Meoni anunció la reanudación de los vuelos regulares de pasajeros y que continuará funcionando el aeropuerto de El Palomar

“Si esto no es el ‘viva.

Por otra parte, en cuanto a los vuelos internacionales, Mario Meoni aclaró que “también estarán habilitados esta semana, pero siempre restringido al uso de los argentinos, como establece el decreto que está vigente y que indica que, por el momento, no se levantan fronteras”.

En lo referido a los servicios de micro de larga distancia, el funcionario nacional declaró que “la frecuencia irá creciendo de manera paulatina, si bien hoy no hay viajes, pre-pandemia eran más de 2700 viajes por día que salían desde la Ciudad de Buenos Aires, por eso en el marco de todo el país era una cantidad importante que paulatinamente iremos regularizando”. “Le dimos facultades a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte para que vaya habilitando esas frecuencias a las distintas provincias y en función de que cada provincia acepte los ingresos determinados”, agregó.