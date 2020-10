Preservación ambiental: Tigre avanza con los operativos en la zona más protegida del Delta

Cabe destacar que el Consejo Asesor Permanente Isleño respaldó la gestión de Tigre para el cuidado del frente de avance del Delta -en la desembocadura al Río de la Plata- que es el área más frágil del humedal porque es la zona en formación y crecimiento de las Islas. Es reconocida por el Plan de Manejo del Delta como zona de protección ambiental, parte del patrimonio natural y cultural de las islas y sus habitantes históricos. Por tal motivo no se permiten las subdivisiones ni las construcciones para residencia.

Por su parte, el director general del Plan de Manejo del Delta, Luis Cancelo, dijo: “Este es un bien común de todos los habitantes del Delta, que pretende ser vendido por alguien que dice tener la sesión de este lugar. No hemos actuado donde hay casas con familias, pero la realidad es que durante los últimos años planteamos que se acercaran al Municipio para dialogar y llegar a los mejores consensos. La responsabilidad nuestra es proteger esta zona que es de consolidación”.

“Este lugar es una reserva protegida por el Estado local y no pueden hacerse este tipo de construcciones porque necesitan la aprobación previa. Las obras, al parecer, son producto de una nueva modalidad de urbanismo privado y, en consecuencia, el Municipio procederá a través de la Justicia. Con esto queremos preservar la navegación y por supuesto el ambiente”, señaló el secretario de Gobierno, Mario Zamora, quien encabezó un nuevo operativo sobre los arroyos Anguilas y San Antonio.