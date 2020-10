Con sistema de control de visitantes, habilitan a funcionar a los shoppings de San Isidro

Otro aspecto a tener en cuenta es que los locales gastronómicos que se encuentran ubicados en los pasillos de circulación pueden operar únicamente con la modalidad de take away. En el caso de los locales de indumentaria y calzado, hay una política de devolución flexible. En las prendas superiores que rozan el rostro al probarse, los clientes pueden probárselas en sus casas y en el caso que se necesario, hacer cambios. Mientras que, en la parte inferior -pantalones, shorts, jeans, faldas- se utilizan los probadores.

Con el objetivo de que la renovación de público sea fluida y para evitar se formen filas y largas esperar, se recomienda no concurrir acompañados, ya que la venta quedará limitada a una persona por grupo familiar. A su vez, en las cajas, se colocaron distintas barreras físicas como mamparas, pantallas acrílicas para separar al trabajador de los clientes.

En relación a la delicada situación del sector, los riesgos de cierre y pérdida de los puestos de trabajo, indicó: “Desde un primer momento entendimos la gravedad del problema, por eso los acompañamos con la modalidad de delivery, y take away para que puedan retomar la actividad económica. Y ahora se los habilitó previo al Día de la Madre, que es una fecha vital de cara a las ventas, pero nuestro compromiso es seguir trabajando para ver cómo podemos incluir aquellas actividades que por el momento quedaron afuera”.

En esta primera etapa, funcionan los locales de venta de distintos artículos, y están cerrados los cines, patios de comida y juegos infantiles. Hay un sistema de control de visitantes que de acuerdo a la superficie del área de tránsito del establecimiento, establece el número máximo de aforo, que es una persona cada 16 metros cuadrados. Una vez alcanzado el número establecido de personas, no podrán ingresar más.

En la víspera del Día de la Madre, el Municipio autorizó la reapertura de los centros comerciales del partido. Hay límites en la cantidad de clientes según las dimensiones y un sistema de turnos para ingresar. No funcionan cines, patios de comida ni juegos infantiles.