El peronismo joven se une por Tres de Febrero

Asiente con él Cristian Costilla, integrante de la agrupación Eva Perón, quien agrega que “desde una realidad particular, con impronta joven y entusiasta pero con un compromiso férreo con la militancia y los habitantes de un municipio que gobierna Juntos por el Cambio, nos expresamos fervorosa y activamente en la acción solidaria de la tropa peronista que salió a la calle, y que por cuestiones históricas -por la cuarentena- encuentra en nosotros, los más jóvenes, un actor protagónico.”

Otro de los tópicos dejo vislumbrar la mirada de Zaira Ortiz, que participa del Movimiento Octubres, quien destacó que “la participación de la mujer en estos tiempos trajo una renovación, no solo generacional sino de perspectivas y aportes transformadores”. Mientras se desarrollaba el encuentro, Diego Miño, integrante de La Nueva Argentina, vinculó la integración con la participación necesaria a nivel local al aclarar que “muchos se acercaron a la Mesa Peronista de Tres de Febrero porque se nota como la mayoría de los militantes están motivados y llamados a acompañar a los vecinos. Asistir en tiempos de pandemia es casi una obligación para la militancia y por eso es que hoy estamos acá.”

Mediante un manifiesto elaborado por los diferentes jóvenes del partido, la juventud del territorio profundiza en una misma reflexión facilitada en las palabras de Nahuel Alegre, de Proyecto Sur: “Necesitamos la unidad de nuestra dirigencia, ya que es evidente que el peronismo con un mismo propósito ha logrado en otros municipios lo que nuestros compañeros locales no consiguieron, al dividirse en cinco listas y no contar con una propuesta clara”.