Se salva de un robo al tocarle el delincuente más torpe del conurbano

En José C. Paz, un trabajador fue afortunado cuando delincuentes en moto intentaron asaltarlo en el barrio Sarmiento. Lo salvó la torpeza del motochorro, quien falto de agilidad para bajar del vehículo terminó de rodillas en el piso, lo que le dio tiempo a la víctima para huir. Ocurrió minutos antes de las 7 de la mañana sobre la calle Juan Rodó intersección con Padre Ustarroz.

La inseguridad escala día tras día en la provincia de Buenos Aires ante la falta de reacción de los funcionarios bonaerenses, o interés en trabajar en la materia por considerarlo un reclamo de un sector ideológicamente no afín.

