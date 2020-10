El presidente agradeció a los empresarios que “confían en una Argentina que crece”

“Si esto no es el ‘viva.

Y destacó: “Yo le expliqué cuál era el sentido de nuestras políticas, así que gracias por confiar. No vamos a fallar porque para nosotros la palabra es muy importante”, al tiempo que definió: “Estamos viendo una inversión muy importante que es el trabajo de todos ustedes y muchos otros que será necesaria para generar más producción”.

En ese sentido, el jefe de Estado definió: “Tenemos un destino común inexorable con Brasil del que no solo no debemos renegar sino que debemos explotar al máximo, y tenemos que hacerlo juntos. Ustedes son hermanos que recibimos con los brazos abiertos”.