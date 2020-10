Volvieron a abrir sus puertas los campos municipales de deportes de San Isidro

Las principales medidas de cuidado sanitario para utilizar los campos indican que se debe concurrir con ropa y calzado adecuado para la actividad; el uso obligatorio de tapabocas; y que no se podrá ingresar con elementos extra como mochilas o carteras.

Tras realizar su turno de entrenamiento, Andrés Schatz comentó: “Estoy muy contento de poder entrenar en un lugar así con un profesor que me vaya controlando y guiando. Realmente, es muy fácil sacar turno y todo está muy ordenado”.