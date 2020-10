Ariel Sujarchuk y Malena Galmarini firmaron un convenio para la extensión de la red de agua en los barrios La Chechela y La Pista

“En AySA tenemos mucho por hacer, más allá de lo que está en ejecución. Y es verdad que en Escobar se ve claramente porque Ariel es un intendente que conoce muy bien las necesidades de su gente y las traslada todo el tiempo para que se conviertan en realidad. Construimos los nexos desde las plantas hasta los barrios y luego las redes secundarias hasta llegar a la casa de los vecinos. Y seguimos con los 21 kilómetros del acueducto, que son dos tramos, no sólo para los escobarenses sino también para otros distritos. Ya tenemos presupuestados, entre agua y cloacas, 3700 millones de pesos de inversión en Escobar para los próximos años, porque por indicación del presidente Alberto Fernández y del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, lo que queremos es llegar lo más rápido posible allí donde hay necesidades para transformarlas en derechos”, sostuvo Galmarini.

“Es un placer recibir siempre a Malena porque cada vez que viene lo hace con una enorme carpeta llena de propuestas de trabajo. Y en el partido de Escobar nos damos cuenta de la diferencia que hay entre su gestión y la anterior. Tenemos una presidenta de la quinta empresa de agua más importante del mundo que está en zapatillas recorriendo los barrios todos los días. Por eso es fácil ponerse de acuerdo y trabajar en conjunto con ella. Lo que no es fácil es recuperar los años de atraso que tuvimos en nuestro distrito. Pero ahora eso cambió, hay una misma forma de encarar los problemas, una misma concepción de cumplir con nuestras responsabilidades y eso se transforma en soluciones concretas”, expresó Sujarchuk.