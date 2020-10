Junto a entidades intermedias, Tigre continúa promoviendo la donación de sangre

Sofía, una de las integrantes de Bomberos, que colaboró con la causa, manifestó: “La experiencia es súper rápida, uno se anota, te llaman y donás, no es para nada doloroso ni traumático. Se respetan todas las medidas sanitarias”.

Donar sangre es muy simple. En primer lugar, es requisito ser mayor de 16 años y pesar más de 50 kilos. La extracción es sencilla, no requiere ayuno previo y no tiene ningún tipo de riesgo o dolor para el paciente. Una sola unidad -de 450 mililitros- tiene la capacidad de salvar hasta 3 vidas. Las personas que gozan de buena salud son las que pueden sostener el sistema de donación.