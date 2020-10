San Fernando celebró, de forma virtual, la edición de este año de la Misa del Folklorista

El director general de Cultura y Turismo del Municipio, Néstor Torchia, acompañó el espectáculo y comentó: “Realmente para nosotros es una alegría. Fue una tarde atípica pero sabemos que San Fernando es cuna de grandes folkloristas y no podíamos dejar que esta fecha pase como una más. El Municipio quiere acompañar a sus artistas, y más en estos momentos que vivimos, por eso estamos muy contentos con el trabajo que se ha hecho, superó nuestras expectativas”.

También participaron con videos grabados los ballets El Ceibal, La Cuatrera, el elenco estable del Teatro Martinelli y los ex campeones mundiales de tango Camila Alegre y Ezequiel López; y otros músicos compartieron mensajes y shows especiales desde sus casas, entre ellos Bruno Arias, Jorge Gordillo, Diego Arolfo, Raúl Lavié, Cuti Carabajal, Juanjo Abregú, Martín Miranda, Augusto Pirchi y la banda De Lo Nuestro.