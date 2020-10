El Concejo de Tres de Febrero pidió a la Nación terminar con la discrecionalidad en el reparto de recursos

También se aprobó un repudio antes la posible estatización de IOMA y del sistema de salud. El proyecto impulsado por Juntos por el Cambio contó con el respaldo de Sandra Lizarraga, de Nuevo Tres de Febrero, y no así del Frente de Todos, quien, en la voz de Facundo Lococo, opinaron: “No lo vamos a acompañar porque nuestros compañeros que están al frente de IOMA, están trabajando fuertemente para garantizar la cobertura a todos los afiliados”.

“Es una mera distracción”, según Máximo Rodríguez. “Es oportunismo político, porque cuando en épocas de normalidad, las distintas modificaciones que se presentaron a tal efecto no se tuvieron en cuenta”. “En la variación acumulada entre 2015 y 2018 Tres de Febrero fue uno de los Municipios que más picó en punto y que menos impacto económico tuvieron”, agregó el edil peronista, quien preside el bloque PJ-Todos, los que se opusieron a la resolución que de todas formas fue aprobada.

El oficialismo también aprobó un proyecto sobre la coparticipación de recursos tributarios de manera equitativa. Esto, según explicó el valenzuelista Juan Carlos Berns, busca “rescatar el espíritu de las leyes de coparticipación nacional y provincial, a razón de la destrucción de todos los sistemas de recaudación por esta cuarentena interminable”. “Es necesario que se termine con la discrecionalidad y que todos los recursos sean coparticipables”, para evitar que, por ejemplo, aportes de capitales del Banco Central, por ejemplo, no se repartan según pertenencias políticas.