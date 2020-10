El imperativo de esta hora, de quienes creemos que la política tiene el desafío de construir destinos compartidos como Nación, es acompañar un gobierno que está poniendo todo su esfuerzo en cuidar la vida de los argentinos, poner en marcha la economía, el trabajo y la producción y señalar las conductas que no tienen otro objetivo que destruir y desprestigiar. En la nueva Argentina no escribirán la historia quienes carezcan de límites y hagan de la irresponsabilidad un hábito político.

Este octubre debe ser un punto de inflexión para el Frente de Todos, la historia una vez más nos pone a prueba y es sin dudas nuestra máxima fortaleza la unidad en la diversidad, no como un mero slogan de campaña, sino como fuerza política que saque a millones de argentinos de la pobreza y construya un futuro promisorio a las nuevas generaciones, que cuide a los argentinos, y se plantee la necesidad de lograr grandes consensos en torno a la importancia de un Estado que cuida la salud y la educación pública, la necesidad de cuidar el trabajo desde una visión solidaria, el compromiso en tener la mirada puesta en los más pobres, y la visión de unidad nacional como camino a la grandeza patria.

La política económica tiene que lograr poner al Estado, al movimiento obrero y al empresariado en un mismo sendero con el propósito de crear acuerdos sustentables para garantizar la adaptación a un mercado laboral que debe buscar nuevos horizontes de crecimiento protegiendo a los trabajadores y sus ingresos, y creando nuevas fuentes de empleo como camino inexorable hacia la realización colectiva. No existe peor pobreza que la que no permite ganarse el pan y priva de la dignidad del trabajo.

El Estado, los sindicatos y los empresarios deben hacerse al entendimiento que el sentimiento patriótico en esta coyuntura no es otro que el de anteponer el bienestar general sobre los intereses particulares. Los trabajadores con conciencia de su papel histórico, los estudiantes, los empresarios nacionales, los actores de la salud, la ciencia, la cultura, el deporte, y todos los que militan estamos a la hora de que el desafío de anteponer la solidaridad al egoísmo en la unidad de una visión a futuro sea una realidad.

