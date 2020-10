Tigre continúa realizando inspecciones para proteger el área más frágil del humedal del Delta

“En la zona de protección -aluvional reciente contigua al río de la Plata- las pautas poseen niveles aún más altos de rigurosidad que en otras zonas del Delta de Tigre. No se permitirán las subdivisiones ni las construcciones para residencia”, establece la ordenanza 3343/13.

Cabe señalar que la zona de frente de avance del Delta, en la desembocadura al Río de la Plata, es el área más frágil del humedal porque es la zona en formación y crecimiento de las islas. Esta zona es reconocida por el Plan de Manejo Integral del Delta como zona de protección ambiental, parte del patrimonio natural y cultural de las islas y sus habitantes históricos. Es por ello que no se permiten las subdivisiones ni las construcciones para residencia.

Durante la última jornada, y al verificarse que los propietarios desobedecían las notificaciones del Municipio, se procedió al retiro de las estructuras de muelles y bases no habitadas, las cuales fueron depositadas a resguardo del gobierno local.