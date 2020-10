Escobar clausuró viviendas donde se realizaron fiestas clandestinas e inicia acciones legales contra los organizadores

En articulación con las fuerzas policiales de la comisaría de Ingeniero Maschwitz y la Unidad Funcional de Instrucción 5 de los juzgados descentralizados del partido de Escobar, las autoridades municipales denunciaron en la mañana del domingo a los responsables de organizar la fiesta en una casa del barrio náutico San Marco conocida en redes sociales como Mansión WiFi. En el mismo sentido se presentó otra denuncia contra la comisión del barrio, ya que permitió el ingreso de casi 100 jóvenes y no alertó de las irregularidades.

