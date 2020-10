Máximo Rodríguez: “Al PJ lo debe que conducir la persona que también conduce al país”

Finalmente, al respecto del Partido Justicialista local, el dirigente asegura que el espacio “está activo”, y no cree en elecciones perdidosas: “Nosotros ganamos la mayoría y minoría en las PASO, y en las generales logramos 99 mil votos, y por eso creemos que somos victoriosos”. “Fuimos achicando diferencias -con Cambiemos- que eran del 13 por ciento a menos del 4 por ciento y tenemos la esperanza de supéralo en 2021 y en el 2023 volver a ser gobierno”, manifestó.

Para la jornada virtual esperan la participación de todos los sectores del Frente de Todos, “todos los gobernadores, las distintas corrientes y el pueblo en general”. A más de un año de unidad del peronismo, “unidad hasta que duela”, dijo Rodríguez. “Nos toca gobernar con un momento histórico especial, con una pandemia que no nos deja mostrar todas las virtudes de gobierno que podemos tener, porque el país se paralizó como el mundo entero”, considera el referente de Tres de Febrero, lo que perjudica, desde su visión, el desarrollo “de las políticas de Alberto Fernández para sacar adelante al país tras cuatro años de Mauricio Macri”.

El dirigente del peronismo de Tres de Febrero, quien trabaja en la organización de la movilización virtual del 17 de octubre, adelantó el pedido que le harán a Alberto Fernández para que presida el partido, y aseguró que mantendrán la “unidad hasta que duela”, en medio de una crisis económica generada por “una pandemia que no nos deja mostrar todas las virtudes de gobierno”.