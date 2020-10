“En el Área Metropolitana, el problema del coronavirus parece empezar a controlarse”, dijo el presidente Fernández

El presidente Alberto Fernández ratificó esta tarde, desde la Casa Rosada, que seguirá trabajando en conjunto con los gobernadores para frenar los contagios de coronavirus y anunció que se aplicarán nuevas medidas para disminuir la circulación del virus en el interior del país. “Es el momento de estar más unidos que nunca”, aseguró.

“A cada argentino y cada argentina le pido por favor que entiendan la dimensión del problema y que nos ayuden porque este no es un trabajo que sólo podemos hacer los que gobernamos en la pandemia. Es un trabajo que podemos hacer con ustedes, cada uno, cada una de ustedes nos acompañan a lograr ese objetivo”, señaló.

Acompañado por los gobernadores de Santa Fe, Omar Perotti; de Jujuy, Gerardo Morales; y de Neuquén, Omar Gutiérrez, el mandatario explicó que se aplicarán restricciones a la circulación por 14 días en algunos departamentos y ciudades de 18 provincias.

Las nuevas medidas se aplicarán en las provincias de Chaco, Chubut, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, La Rioja, Mendoza, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Santa Fe, San Juan y San Luis y en la Ciudad de Buenos Aires. Mientras que en Corrientes, Misiones, La Pampa, Entre Ríos, Formosa y Catamarca continuarán como hasta ahora ya que tienen controlada la situación epidemiológica.

“Pareciera ser que el problema ya no es el AMBA, allí el problema parece empezar a controlarse, no está resuelto, pero parece empezar a controlarse. Lo que sí es evidente es que el problema hoy trascendió el AMBA y se metió en toda la Argentina”, sostuvo Fernández, que ayer mantuvo una videoconferencia con todos los gobernadores y las gobernadoras y con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para analizar la situación en cada distrito.

“Tengo la convicción de que lo que hicimos con el AMBA ahora tenemos que hacerlo con cada provincia. Así como dediqué mucho tiempo con Axel Kicillof y con Horacio Rodríguez Larreta a hablar y ver de cerca cómo evolucionaba el tema en el AMBA y todas las semanas nos reuníamos y cada dos semanas tomábamos una decisión en conjunto, estoy convencido que ahora debo hacer lo mismo con las provincias que están afectadas”, afirmó el presidente.

Al explicar las nuevas medidas, Fernández mostró que al 3 de octubre el 64,9 por ciento de los nuevos casos de coronavirus se detectaron en el interior del país, cuando el 23 de mayo esa cifra era de solo el 7,6 por ciento.

El presidente expresó que “en gran medida los contagios están dados por las reuniones sociales y eso indica que algo hay que hacer para limitar la circulación y el contacto estrecho entre las personas”.

“Queremos primero que nada cuidar la salud de los argentinos y las argentinas”, remarcó, y señaló que las restricciones a la circulación significan “volver a ganar tiempo para que el sistema de salud se alivie y para poder seguir adelante hasta el tiempo que llegue la vacuna”. “Eso no quiere decir que vamos a parar el aparato productivo, la economía, quiere decir que los que no tengan que circular que no circulen, los que puedan preservarse en sus casas que se preserven”, sostuvo, y pidió “que todos entendamos que las reuniones sociales son un riesgo enorme”.

Y destacó que las medidas de aislamiento social dieron resultado en el AMBA y sirvieron para disminuir el ritmo en el que se multiplicaban los contagios: “Hoy en la Ciudad de Buenos Aires la circulación de autos está reducida a la mitad de lo que es un día habitual y el transporte público está siendo utilizado por el 8 por ciento de los que habitualmente lo utilizan. Eso más el enorme esfuerzo que hicieron los porteños, las porteñas, los hombres y mujeres del Gran Buenos Aires, que siguieron cuidándose con el uso del barbijo, siguieron cuidándose con el uso del alcohol y limpiando sus manos y siguieron cuidándose evitando las reuniones sociales, respetando el distanciamiento social, nos permitió que una curva que parecía acelerarse, en algún momento se empezara a amesetar”.

Fernández también citó las experiencias positivas de trabajo conjunto entre el Estado nacional y los gobiernos de Chaco y Jujuy, que lograron reducir el ritmo de contagios que había tenido un fuerte crecimiento.

También recordó que la Nación transfirió a las provincias y los municipios 650 mil millones de pesos en concepto de transferencias directas y a través del Ingreso Familiar de Emergencia, el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción y la tarjeta Alimentar; e indicó que se destinaron otros 10 mil millones de pesos adicionales que permitirán distribuir en todo el país 800 mil test rápidos.

El presidente además expresó “gratitud con los hombres y las mujeres que trabajan en la salud, en las fuerzas de seguridad, en nuestras Fuerzas Armadas, que han ayudado mucho en todo este tiempo y siguen ayudando, con todos los trabajadores y las trabajadoras de las tareas esenciales”. Así como también manifestó su solidaridad hacia quienes perdieron un familiar fruto de la pandemia.

Por su parte, el gobernador de Jujuy consideró que “ahora el esquema es codo a codo, gobierno nacional con todas las provincias” y afirmó que “el único camino es éste, el aislamiento, cuidarse”.

Gutiérrez, a su turno, indicó: “Este momento nos encuentra juntos a los 23 gobernadores, el presidente y el jefe de Gobierno porteño”. “Que el presidente se ponga como uno más al frente de esta batalla es dable de ser destacado”, remarcó.

En tanto, Perotti consideró positivo poder conocer las experiencias de otras provincias y ponderó que la aplicación del plan Detectar. “Nos ha dado un insumo importantísimo porque detectar y aislar es lo que nos permite tener mucha más efectividad”, manifestó.