Moreira y Gómez Alcorta firmaron convenios de asistencia y acompañamiento en casos de violencia de género

Al mismo tiempo, se creó una licencia para trabajadoras municipales que atraviesan situaciones de violencia. Y se amplió de 90 a 120 días la licencia por nacimiento para personas gestantes, y de 2 a 30 días para el/la progenitor/a no gestante, y 30 días adicionales para el cuidado del hijo/a durante cualquier momento del primer año de vida, que también aplica para casos de adopción. En el año 2017, se estableció el “Protocolo de intervención frente a situaciones de violencia de género, abuso, acoso y discriminación basada en el género, orientación sexual, identidad de género o expresión de género y en todas sus formas”; y en junio de 2018, se adhirió a la Ley de Cupo Laboral Trans.

Por su parte, Gómez Alcorta destacó: “Tenemos el honor de venir por primera vez a San Martín, estamos muy contentas y gratamente sorprendidas por el avance de las políticas municipales que demuestran una decisión férrea a lo largo de años, porque la construcción de políticas vinculadas a violencia, a cuidados, a niñez, al apoyo a la producción con perspectiva de género, no se hacen en el corto plazo”.

Durante el encuentro, que inició con una reunión en el despacho del intendente y continuó con una visita al Espacio Mujeres, Moreira sostuvo: “Es una alegría haber recibido a la ministra con su equipo para intercambiar experiencias y firmar dos convenios muy importantes. La política a favor de la mujer se está haciendo realidad con la creación de un ministerio que antes no existía y con muchísimo esfuerzo y convicción acerca del recorrido que debe seguir el Estado en relación a este tema”. Y agregó: “Nosotros hace años que venimos trabajando en esta línea, por eso nos parece fundamental que en esta etapa podamos articular con la Nación y la Provincia de manera mucho más eficiente y sistemática sobre un mismo objetivo y sobre una misma realidad”.