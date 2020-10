Desde Ezeiza, el presidente entregó viviendas para familias de Tucumán, Santa Fe y Buenos Aires

“Vengo a terminar lo que empezó Néstor y lo que siguió Cristina, y eso me hace muy feliz porque eso deja en evidencia que siempre tuvimos una línea común sobre nuestros objetivos, sobre quiénes eran los destinatarios centrales de nuestras políticas, y qué intereses representábamos”, explicó el mandatario.

