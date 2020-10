Vicente López iluminó de azul turquesa el palacio municipal para concientizar sobre la dislexia

La principal dificultad que atraviesa esta problemática es que no es compatible con el sistema educativo, ya que todos los aprendizajes se realizan a través del código escrito, por lo que los estudiantes disléxicos no pueden asimilar ciertos contenidos de las materias.

Al respecto, el jefe comunal ponderó el rol de la entidad en la lucha contra esta problemática. “Al contar con la Asociación Dislexia y Familia sabemos que no estamos solos contra este tipo de dificultades. Generar conciencia le hace más fácil el día a día a quienes lo padecen. Son un puente entre padres, maestros y profesionales de la salud, brindando contención y asesoramiento a muchas familias”.