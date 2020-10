¿Cuándo comienza a funcionar el sistema de estacionamiento medido en Tres de Febrero?

Los frentistas con garaje de la zona comprendida por el 3F SEM tienen que realizar el trámite para registrarse y así permitirles estacionar gratuitamente frente a su inmueble, de manera perpendicular al cordón, no sobre la vereda.

Si los fiscalizadores encuentran un vehículo estacionado que no tiene activado el 3F SEM, dejarán un acta de vehículo en infracción que tiene un costo de 3375 pesos. Si se realiza un pago voluntario, el conductor tendrá un 75 por ciento de descuento en las primeras 72 horas y un 60 por ciento dentro de los primeros 5 días hábiles contados desde el vencimiento del primer plazo.

Los conductores pueden sacar un abono mensual de 1500 pesos. Los abonados no necesitarán activar o desactivar el estacionamiento, sino que directamente estacionan y su patente aparecerá como activa durante todo el mes.

Otra opción es dirigirse a un punto de venta y solicitar “Estacionamiento Puntual”, indicando patente y tiempo de permanencia, siendo el mínimo una hora. El comercio extenderá un comprobante de pago que no es necesario dejar en el auto porque los controladores verifican la carga por sistema.