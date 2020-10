Morón vuelve participar del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano

Morón es miembro de la red desde el 5 de abril de 2001. El primer Plan de Desarrollo Estratégico Morón 2020, que fue anunciado en 2005 por el ex intendente Martín Sabbatella y continuado por Lucas Ghi, logró concretar todos los objetivos pautados. Actualmente, se está avanzando en la implementación del nuevo plan estratégico de cara al 2030, con proyectos diseñados de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sustentable planteados por las Naciones Unidas.

