Frente a la “preocupante situación en la Provincia” avanza la conformación de un frente peronista bonaerense

De esta forma, avanza sin pausa la conformación de un espacio peronista que buscará hacerse con el electorado de Consenso Federal, que llevó a Lavagna como candidato a presidente, y también con votantes descontentos con el gobierno. Según señalan los referentes, este armado no formará parte de Juntos por el Cambio en 2021.

“Compartimos esta tarde un momento de reflexión sobre la difícil situación de la provincia de Buenos Aires, donde vivimos y militamos”, posteó en redes sociales Graciela Camaño, luego de la reunión mantenida con el ex intendente sanmiguelino, de la que participó también el ex subsecretario de Gobierno y Asuntos Políticos, José Richards.

Este miércoles, la diputada nacional Graciela Camaño, junto al concejal de Tres de Febrero y responsable regional del espacio Tercera Posición, Martín Jofré, se reunieron con el ex ministro de Gobierno bonaerense y referente provincial de Juntos por el Cambio, Joaquín de la Torre.