Se presentó el interbloque “Juntos por el Cambio” con la vuelta de las sesiones al Concejo de Merlo

El distrito del oeste no solo.

“Negaron la emergencia en seguridad”, opinó Zencich en las redes sociales, luego de que en el encuentro legislativo los concejales del resto de los bloques -oficialismo y aliados- votaron negativamente el tratamiento, por lo que exclamó: “Es lamentable y repudiable que no le den lugar a uno de los problemas que más nos preocupan a los vecinos”. “Nosotros seguimos trabajando para hacer escuchar tus reclamos. ¡No vamos a bajar los brazos!”, agregó.