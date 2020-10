El Municipio entregó nuevas habilitaciones a comerciantes de Malvinas Argentinas

El encuentro se realizó en el Auditorio Municipal. La entrega se hace por tandas para no sobrecargar de gente los espacios. En este caso, 12 comercios recibieron su constancia de regularización pero hay más de 200 en carpeta para ser entregadas en las próximas semanas.

“Agradezco que se hayan acercado. La pandemia no frenó el trabajo. Lo hacemos con los recaudos pertinentes pero lo hacemos al fin para que se sientan tranquilos y sigan trabajando. Ponemos lo mejor para salir adelante todos juntos”, expresó el jefe comunal.