San Fernando plantó cinco mil árboles nuevos

El intendente Juan Andreotti acompañó los trabajos que completaron el Plan de Forestación y anunció: “En los últimos años plantamos más de 60 mil, más de uno por familia sanfernandina”. Destacó luego el cuidado del medio ambiente y la vegetación, que aporta oxígeno, frescura y color al paisaje urbano.

Crespones, jacarandás, liquidámbares, lapachos, palmeras, buxus y muchas otras especies de árboles y arbustos se han sumado a las calles de todos los barrios de San Fernando desde el comienzo del Plan de Forestación, que el Municipio año a año fortalece para cuidar el medio ambiente y la naturaleza de la ciudad. Ya más de 60 mil árboles fueron plantados en los últimos años, cifra que representa a más de un ejemplar por cada familia sanfernandina.

El intendente Juan Andreotti celebró esa cantidad en sus redes sociales y acompañó trabajos en la avenida Libertador. “Hemos plantado 5 mil nuevos árboles en esta temporada y, en la época que nuestra ciudad se pone más linda, estamos terminando el Plan de Forestación, orgullosos de nuestros árboles y nuestras flores. Sumando los de los últimos años, plantamos más de 60 mil, más de uno por familia”.

“Seguimos preparándonos para cuando podamos volver a encontrarnos”, afirmó, y agregó: “Mientras tanto, les pido que se sigan cuidando, porque depende de vos, depende de todos”.

Lo acompañó en la plantación de nuevos crespones en la esquina de avenida Libertador y Uruguay el subsecretario de Espacios Verdes, Luis Giménez, quien explicó: “Plantamos crespones en todo el distrito porque es un árbol que no daña las veredas, tiene un porte de cinco metros y flores de cuatro colores que en los meses de verano llenan de color la ciudad”. “Para el Municipio es muy importante el arbolado público por la preservación del medio ambiente y por el embellecimiento del distrito. A partir de mayo comenzamos con la poda y también acompañamos con tareas de emprolijamiento de todos los crespones para que no se dañe el tronco del árbol. También fertilizamos, renovamos tutores y reponemos los que no se encuentran en buenas condiciones”, continuó.

Y concluyó: “Todo este trabajo lo realizamos con personal municipal. A pesar de la pandemia, les agradecemos el esfuerzo porque estuvieron sin detenerse trabajando para mantener el espacio público de San Fernando”.