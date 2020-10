San Fernando ya recicló ocho mil kilos de “botellas de amor” con plásticos de un solo uso

En ese sentido, destacó: “Esta iniciativa es importante porque estos residuos no tienen destino en el reciclado si no es dentro de la ‘botella del amor’, así evitamos que los papeles plásticos terminen en el desecho de la Ceamse y de esta forma tienen un segundo uso porque se puede transformar en madera plástica, muebles y diferentes materiales para la construcción”.

El Municipio logró duplicar la cantidad de materiales no reutilizables que fueron separados por vecinos para confeccionar tablas plásticas ecológicas, como parte del plan integral Eco Sanfer. Ya se reciclaron en total 8 toneladas de “botellas de amor” y próximamente se sumarán 12 nuevos contenedores exclusivos. “Estamos muy contentos porque hemos recolectado el doble de residuos que la última vez y la participación de los vecinos comprometidos en cuidar el medio ambiente es muy satisfactoria”, expresó la subsecretaria Eva Andreotti.