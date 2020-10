El Concejo Deliberante de San Isidro reconoció a la enfermera Cristina Lorenzo

Cristina Lorenzo, empleada del Hospital Central de San Isidro por más de 22 años de carrera, falleció el 6 de agosto tras haber contraído el virus. Consciente del riesgo de continuar en servicio, dada su edad y sus patologías previas, desinteresadamente continuó con su trabajo para no dejar solos a sus compañeros y compañeras.

