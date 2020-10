Trotta y Descalzo encabezaron la apertura del congreso pedagógico virtual “Desafíos de la educación pospandemia”

El distrito del oeste no solo.

En su jornada de apertura, el congreso contó con la participación del ex ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni; y de la subsecretaria de Educación de la provincia de Buenos Aires, Claudia Bracchi, quienes, junto al ministro y el intendente, abordaron distintos ejes agrupados bajo la consigna “Educación en clave de porvenir”.