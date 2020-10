Todo lo que debes saber sobre los slots de casino

Quizás te estés preguntando de qué hablamos cuando hablamos de “slots de casino”. Y aunque no lo creas, es algo con lo que has jugado al menos una vez en tu vida. Nos referimos a las famosas máquinas “tragamonedas”, que ofrecen entretenimiento instantáneo a cualquier persona que quiera apostarle a la suerte con un par de fichas. Y, aunque no lo creas, este simple juego es el que genera mayores ganancias en un casino. A continuación te explicamos cómo sacarle el mejor provecho a estas maquinitas.

Tienen diferentes nombres alrededor del mundo e infinidad de versiones, pero no hay dudas que los slots de casino son los reyes de las apuestas rápidas e individuales, en especial por la facilidad de su funcionamiento, su accesibilidad y por el carácter instantáneo de su recompensa. ¡Pero atención! Esto también hace que nos quedemos “enganchados” con extrema facilidad y lo que sería en principio una apuesta moderada puede terminar siendo una inversión alta, que no siempre trae los resultados deseados.

¿Cuáles son entonces las claves para sacarle el mejor provecho a estos tragamonedas? Antes que nada debemos entender cómo funciona la máquina.

Generadora de suspenso

Cuando el jugador presiona el botón que hace girar a los carretes el GNA -o generador de números al azar- se pone en marcha, generando, y de ahí su nombre, cientos de números posibles por segundo. De inmediato seleccionará los dígitos más actuales que determinan el resultado.

Y cuando decimos “de inmediato” lo decimos en serio. Todo esto sucede en apenas instantes, microsegundos, por lo que todo ese espectáculo de ver los carretes girando y mostrando una a una las casillas que han quedado no es más que un mecanismo para generar suspenso y emoción en el jugador.

¿Pero para qué todo este “teatro”? Bueno, porque ese suspenso es vital para generar la adrenalina, para que el corazón palpite con más fuerza en cada jugada. Y eso no es poca cosa: si el resultado se mostrara de inmediato se perdería gran parte del atractivo que hace que estas máquinas sean tan famosas.

¿Un azar relativo?

Recuerden que en cualquier casino, incluidos los casinos online, la casa siempre gana. Así que si eres un jugador experto o pretendes serlo, no hay lugar para las ingenuidades. Todo esto lo decimos para subrayar el punto clave sobre los slots: No todo depende del azar. Hay ciertos símbolos programados para aparecer con mayor frecuencia.

Esto no es “trampa”. Es parte del juego. Pues si todos los símbolos tuviesen siempre la misma probabilidad de aparecer, las pérdidas para la casa serían insostenibles y, por lo tanto, estas entrañables maquinitas no serían un negocio para nadie. La aparición de bonos y comodines siempre será un acontecimiento a celebrar: Es dar realmente con la jugada de la fortuna.

Se trata, también, de un tema de equidad en el juego: Todas las personas deberían estar en iguales y con las mismas probabilidades de ganar frente a los tragamonedas. Por eso pueden pasar varios meses hasta que una máquina genere un jackpot o puede que dé dos grandes premios un mismo día. Es la magia del azar.

Así que ten en cuenta esto cuando te animes a probar tu suerte. Recuerda: es un juego y lo importante es pasarla bien, con responsabilidad. No busques un “milagro” en los casinos, menos si no conoces de verdad las reglas del juego, pues eso solo te puede generar frustración y deudas.