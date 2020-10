Intendentes del Pro ya piensan en las elecciones y conformaron el Grupo Dorrego

Lo integran cuatro intendentes del conurbano, entre ellos, Jorge Macri, de Vicente López, y Diego Valenzuela, de Tres de Febrero; y también los ex jefes comunles de Morón y Pilar.

Pensando en jugar un rol importante en las elecciones del próximo año y en los comicios generales del 2023, los alcaldes más representativos del Pro conformaron el Grupo Dorrego tras una reunión en el Palacio Municipal de Vicente López. El objetivo del armado, es claro, estar sentados en la mesa donde se definan las listas y el rumbo del espacio político que integran, especialmente en el territorio bonaerense.

La base del grupo son los mismos intendentes del conurbano que vienen trabajando juntos desde hace tiempo y que tienen mayor peso en la mesa provincial de Juntos poder el Cambio. Estos son Julio Garro, de La Plata; Néstor Grindetti, de Lanús; Jorge Macri, de Vicente López; y Diego Valenzuela, de Tres de Febrero.

A ellos se les sumaron tres ex jefes comunales que perdieron sus municipios en manos del peronismo el año pasado, Nicolás Ducoté, ex mandatario de Pilar; Ramiro Tagliaferro, de Morón; y Martiniano Molina, ex intendente de Quilmes.

“Intercambiamos experiencias de gestión y acordamos trabajar en conjunto para fortalecer este espacio de la Provincia para la Provincia”, twitteó Macri tras presentar formalmente al armado de alcaldes en esa red social.

De esta forma, los jefes comunales -y ex- buscan consolidar un núcleo duro donde intercambien experiencias sobre las gestiones y en donde puedan alinear posturas frente al gobierno bonaerense, pero también hacia adentro de Juntos por el Cambio. Y por qué no, trabajar para que desde el armado surja el candidato a gobernador del espacio.

Sobre el nombre del grupo, surgió Dorrego a propuesta de Valenzuela, con formación como historiador y periodista. “Dorrego fue gobernador de la provincia de Buenos Aires en dos ocasiones. Lo destacamos por esa condición y por haber sido una referencia distinguida del federalismo. Justamente, lo que necesita hoy la Provincia para ponerse de pie: liderazgo provincial y un federalismo más justo”, explicó uno de los presentes.

En un momento donde los liderazgos de Juntos por el Cambio están en discusión, y el espacio busca una reorganización tras la derrota electoral, el Grupo Dorrego hará oír su vos, e intentará tener mayor peso en las decisiones que el cambiemismo tome en la provincia de Buenos Aires.