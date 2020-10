Morón participó de la puesta en marcha del programa Comunidades Sin Violencias

En ese sentido, Frías remarcó que “somos uno de los municipios elegidos por el ministerio, en esta primera etapa, para llevar adelante el programa Comunidades Sin Violencias que tiene por objeto fortalecer las políticas de género y diversidad sexual en los municipios de la provincia de Buenos Aires, en el camino de la erradicación de las violencias por motivos de género”. Y agregó que “con un Estado presente y transversal, seguimos tejiendo redes regionales para llegar a las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales e identidades no binaries del Municipio de Morón”.

